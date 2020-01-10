Журналист "Росбалта" получил политическое убежище в Латвии

Латвия предоставила политическое убежище опальному журналисту Александру Швареву.

Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, которого в России обвиняют в клевете на близкого к власти крупного бизнесмена Алишера Усманова.

"Мне и моей семье власти Латвии предоставили политическое убежище, признав, что в России меня преследуют за профессиональную деятельность", - рассказал Шварев.

В апреле 2019 года в редакции "Росбалта" и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению олигарха Усманова. Речь шла о публикациях на сторонних ресурсах о связи бизнесмена с перестрелкой на Рочдельской улице в Москве в 2015 году, повлекшей преследование лидера российского преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодого) и громкие аресты в Следкоме РФ. Вскоре после этого Шварев уехал на лечение за рубеж.

11 ноября Тверской суд Москвы заочно взял журналиста, в отношении которого к тому времени было возбуждено еще одно уголовное дело, под стражу. Россия объявила Шварева в международный розыск.