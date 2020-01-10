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С заботой об экологии: Беларусь ввела налог на транзит нефти

С заботой об экологии: Беларусь ввела налог на транзит нефти
19:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Беларусь ввела налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через свою территорию.

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - сказано в сообщении.

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Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

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Налог, Беларусь, Транзит нефти.
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