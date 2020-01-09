Лукашенко возмущен: "Газпром" на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии

Лукашенко считает, что "Газпром" зарабатывает на Беларуси в 3 раза больше, чем на Германии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что "Газпром" зарабатывает на его стране в три раза больше, чем на Германии. Глава государства считает это ненормальным в контексте празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним, где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства, и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Лукашенко также подчеркнул, что продолжает настаивать на внутрироссийских ценах на газ для его страны. При этом он заявил, что соответствующие договоренности были достигнуты при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы (ранее "Белтрансгаз", в настоящее время - "Газпром трансгаз Беларусь" - Ред.).

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза" (за $5 млрд в течение четырех лет - Ред.), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - сказал Лукашенко.