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В РФ замминистра поздравили с Новым годом взяткой

В РФ замминистра поздравили с Новым годом взяткой
10:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев разбирая Новогодние подарки нашел 10 тысяч долларов.

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев случайно обнаружил взятку в размере 10 тыс. долларов, разбирая традиционные подарочные пакеты с конфетами, бутылками и календарями. Об этом сообщает "Комерсантъ".

"Увидев валюту, он сразу вызвал полицейских и странного дарителя, где те и встретились. Глава ООО „Экспертный центр" Владимир Колпаков был обвинен в попытке дачи взятки, однако деньги он заплатил, по сути, неизвестно за что", — пишет издание.

Чиновник рассказал правоохранителям, что двумя днями раньше у него был день рождения, потом наступило время новогодних поздравлений, и в итоге вечером 30 декабря он был вынужден задержаться на работе, чтобы разобрать десятки подарочных пакетов с календарями и ежедневниками, принесенные многочисленными посетителями. Один из наборов заместителя министра заинтересовал, поскольку в нем рядом с бутылкой водки"Белуга" лежали не традиционные конфеты, а коробка с галстуком. Пожелав немедленно примерить его, чиновник раскрыл картонную коробку и обнаружил рядом с аксессуаром банковскую пачку стодолларовых купюр.

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Совместно с заявителем правоохранители установили, что сомнительный подарок был преподнесен заместителю министра авторитетнейшим в сфере железнодорожного транспорта специалистом, гендиректором ООО"Экспертный центр" Владимиром Колпаковым.

Напомним, суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести годам тюрьмы за получение многомиллионного долларового взятки в период пребывания в должности руководителя правительства.

Напомним, Российский ракетный крейсер потерпел фиаско в попытке пришвартоваться в Стамбуле.

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Россия, Взятка, РФ, Замминистра, Владимир Токарев.
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