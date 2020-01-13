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В российском аквапарке чуть не утонул подросток

В российском аквапарке чуть не утонул подросток
09:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: wikipedia

В бассейне нога 16-летнего юноши застряла в металлической конструкции, в результате чего он начал тонуть и захлебнулся.

Шестнадцатилетний юноша умер в больнице после того, как застрял в бассейне и наглотался воды в новосибирском аквапарке "Аквамир".

Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального Минздрава.

Инцидент произошел еще 8 января. Юноша из Кемерова отдыхал в аквапарке с родителями. Во время посещения бассейна его нога застряла в металлической конструкции, в результате чего он начал тонуть и захлебнулся.

Его реанимировали на месте и госпитализировали в тяжелом состоянии. После поступления в реанимацию подросток находился на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходил.

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Смерть наступила в понедельник, 13 января, в 3:00 по местному времени Следственный комитет РФ возбудило дело по статье 238 УК ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей").

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Россия, Аквапарк, Бассейн, Утопленник.
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