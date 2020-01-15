Скачать
Среда, 15.01.2020
Зеленский и Меркель обсудили авиакатастрофу самолета МАУ
Зеленский и Меркель обсудили авиакатастрофу самолета МАУ
Правительство России подало в отставку
Правительство России подало в отставку
Макгрегор сделал смелое заявление
Макгрегор сделал смелое заявление
NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось
Настя Каменских записала трек с Jacob Forever

Правительство России подало в отставку

Правительство России подало в отставку
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ является президент.

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год".

Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Путин: Президент РФ не должен занимать должность более двух сроков подряд

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на его встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания главы государства Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании.

"Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Путин на встрече с членами кабинета министров в среду попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Совет Безопасности, Владимир Путин, Правительство РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
03 Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
04 В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст
05 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина выходит из еще одного договора в рамках СНГ
Украина выходит из еще одного договора в рамках СНГ
Европарламент: Россия является наибольшей угрозой для ЕС
Европарламент: Россия является наибольшей угрозой для ЕС
Правительство установило количество населения Украины
Правительство установило количество населения Украины
За CRISPR/Cas9 и графен: названы лауреаты премии Вольфа 2020
За CRISPR/Cas9 и графен: названы лауреаты премии Вольфа 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь