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Путин: Президент РФ не должен занимать должность более двух сроков подряд

Путин: Президент РФ не должен занимать должность более двух сроков подряд
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с мнением, что нельзя занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

Глава Российского государства Владимир Путин согласен, что нельзя занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Об этом он сказал в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию, озвучивая свои предложения в части внесения изменений в Конституцию.

"В нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что по его инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов.

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"За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - сказал он.

Также Путин предложил на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, занимающим должности, "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов федерации, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".

"Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации", - убежден Путин.

По его словам, за изменения в Конституцию будет предложено проголосовать гражданам России.

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"Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - сказал Путин.

Как известно, в 2024 году у Путина истекают президентские полномочия, и, согласно Конституции РФ, он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.

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РФ, Владимир Путин, Президент РФ.
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