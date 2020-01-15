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Кулеба об отставке правительства РФ: Это хорошо срежиссированное представление

Кулеба об отставке правительства РФ: Это хорошо срежиссированное представление
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Дмитрий Кулеба прокомментировал отставку правительства России.

Объявленная сегодня отставка правительства Российской Федерации является не проявлением реальной демократии, а результатом договоренностей.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос Укринформа во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне - это хорошо срежиссированные представления, это не является продуктом прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность", - сказал украинский чиновник.

Путин нашел замену Медведеву

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Президент Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза, которое введут специально для него.

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Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба.
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