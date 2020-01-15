Путин нашел замену Медведеву

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18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера РФ.

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где в среду были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

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Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

С 1989 г. по 1992 г. - аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 - 1995 гг. - директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

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В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

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Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин.
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