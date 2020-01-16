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Россию не устраивает запрет русскоязычной рекламы в Украине

Россию не устраивает запрет русскоязычной рекламы в Украине
15:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Представители России требует от Совета Европы "отреагировать на запрет русскоязычной рекламы" в Украине.

Запрет на публикацию русскоязычной рекламы в Украине, который вступил в силу с четверга, якобы "дискриминирует миллионы граждан этой страны" и Совет Европы должен отреагировать на "систематическое игнорирование" Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по этому поводу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский, пишет УНН.

"С 16 января СМИ в Украине могут выпускать рекламу только на украинском или официальном языке ЕС для тех СМИ, которые вещают на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", — говорится в распространенном постпредством заявлении.

Солтановский указал на то, что "правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы" по ее закона о государственном языке.

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"Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на длительное несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека", — подчеркнул он.

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ЕС, Россия, Совет Европы, Иван Солтановский.
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