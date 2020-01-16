Россию не устраивает запрет русскоязычной рекламы в Украине

Представители России требует от Совета Европы "отреагировать на запрет русскоязычной рекламы" в Украине.

Запрет на публикацию русскоязычной рекламы в Украине, который вступил в силу с четверга, якобы "дискриминирует миллионы граждан этой страны" и Совет Европы должен отреагировать на "систематическое игнорирование" Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по этому поводу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский, пишет УНН.

"С 16 января СМИ в Украине могут выпускать рекламу только на украинском или официальном языке ЕС для тех СМИ, которые вещают на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", — говорится в распространенном постпредством заявлении.

Солтановский указал на то, что "правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы" по ее закона о государственном языке.

Permanent Representative of Russia to #CouncilofEurope Ivan #Soltanovsky: from January 16 the media in #Ukraine are allowed to produce advertising only in Ukrainian or an official language of the EU for those media which broadcast in the languages of the EU member-states. pic.twitter.com/yla9J7Y5Fi — RussianMissionCoE (@CoE_Russia) January 16, 2020

Ivan #Soltanovsky: this is another act of discrimination against millions of Russian-speaking citizens of Ukraine as no advertising in Russian is permitted. Ukrainian government ignores opinion of Venice Commission on Ukrainian law on supporting Ukrainian as state language. — RussianMissionCoE (@CoE_Russia) January 16, 2020

"Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на длительное несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека", — подчеркнул он.