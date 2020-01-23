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В Беларуси госпитализировали жительницу Петербурга с подозрением на коронавирус

В Беларуси госпитализировали жительницу Петербурга с подозрением на коронавирус
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

В Беларуси госпитализировали с подозрением на коронавирусжительницу Санкт-Петербурга Анну Ильницкую, которая прилетела в Минск из Китая.

Об этом сообщил “МБХ медиа” ее брат Андрей Ильницкий.

Он отметил, что они с сестрой - граждане Беларуси, но проживают в Петербурге. По словам Ильницкого, девушка летала в Китай в командировку вместе со своим молодым человеком Арманом Каракешишяном, который был госпитализирован вчера в Санкт-Петербурге также с подозрением на коронавирус. Ильницкая вернулась из поездки на два дня раньше, чем Каракешишян.

"Сначала ей не оказывали должного внимания. Но сейчас, утром, уже стали оказывать. Проблема была во вчерашнем вечернем бездействии, когда с такими подозрениями ее хотели положить в общую палату", — сообщил Ильницкий.

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Ранее в Петербурге госпитализировали россиянина Армана Каракешишяна и гражданина Китая с подозрением на коронавирус. Пока наличие вируса у них не подтвердилось.

Как сообщает TUT.by, в Китае Ильницкая провела два месяца — участвовала в художественном фестивале в Шанхае. В Беларусь возвращалась с пересадками, ее маршрут выглядел так: Шанхай — Сиань — Екатеринбург — Москва — Минск. Домой девушка вернулась 20 января, недомогание почувствовала на следующий день. Сейчас находится в городской инфекционной больнице в Минске.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышение температуры тела до 38,5 °С, кашлем. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция.

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Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно - грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, количество погибших в результате нового коронавируса в Китае возросло до 25 человек, еще зафиксированы 631 случай заражения.

Новый тип коронавируса уже встречается у людей в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

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Китай, Минск, Андрей Ильницкий.
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