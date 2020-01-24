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Лукашенко: Я не могу растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России

Лукашенко: Я не могу растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России
13:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко заявил о недопустимости присоединения Беларуси к какой-либо стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не может быть частью какой-либо страны.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным он " четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто". "Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил Лукашенко.

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"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - сказал президент.

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Россия, Беларусь, РФ, Александр Лукашенко.
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