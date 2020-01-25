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Лукашенко поздравил Зеленского с 42-летием

Лукашенко поздравил Зеленского с 42-летием
10:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко в поздравлении Зеленскому выражает уверенность в углублении дружбы между белорусами и украинцами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в поздравлении.

Лукашенко, пользуясь случаем, выразил удовлетворение результатами II Форума регионов Белоруссии и Украины, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Лукашенко: Я не могу растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России

Белорусский президент пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

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Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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