Лукашенко поздравил Зеленского с 42-летием

Лукашенко в поздравлении Зеленскому выражает уверенность в углублении дружбы между белорусами и украинцами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в поздравлении.

Лукашенко, пользуясь случаем, выразил удовлетворение результатами II Форума регионов Белоруссии и Украины, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Белорусский президент пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.