На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками: видео

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине.

Примерно 600 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Мордвиновом заливе, на Сахалине. Они остаются отрезанными от берега из-за того, что их льдину отнесло вглубь Охотского моря.

Из-за сильного ветра в 20 метрах от берега образовалась большая трещина во льду, ее ширина составила 10 метров. Об этом информирует российский телеграм-канал Mash.

Там добавляют: сейчас на месте работают 20 спасателей, 16 единиц техники, в частности, – 10 от МЧС. Людей пока пытаются переправить на берег с помощью лодок. Однако к вылету уже готов пожарный самолет.

Похожий случай на Сахалине уже случался несколькими днями ранее. Тогда на льдине оторвались от берега 300 рыбаков, все были спасены.

Кроме того, ведомство рассказало о готовности к взлету на место случившегося вертолета Ми-8 МЧС России.

Напомним, в России горе-рыбаки утопили свои автомобили после того, как массово припарковались вблизи берега в заледеневшей бухте.