Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками: видео

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками: видео
12:07 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине.

Примерно 600 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Мордвиновом заливе, на Сахалине. Они остаются отрезанными от берега из-за того, что их льдину отнесло вглубь Охотского моря.

Из-за сильного ветра в 20 метрах от берега образовалась большая трещина во льду, ее ширина составила 10 метров. Об этом информирует российский телеграм-канал Mash.

Там добавляют: сейчас на месте работают 20 спасателей, 16 единиц техники, в частности, – 10 от МЧС. Людей пока пытаются переправить на берег с помощью лодок. Однако к вылету уже готов пожарный самолет.

Похожий случай на Сахалине уже случался несколькими днями ранее. Тогда на льдине оторвались от берега 300 рыбаков, все были спасены.

Кроме того, ведомство рассказало о готовности к взлету на место случившегося вертолета Ми-8 МЧС России.

Напомним, в России горе-рыбаки утопили свои автомобили после того, как массово припарковались вблизи берега в заледеневшей бухте. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МЧС России, Сахалин, Рыбаки, Льдина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
04 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
05 Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло
Землетрясение в Турции: число жертв возросло
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь