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Проблемы с электроникой: РФ не смогла запустить в космос военный спутник

Проблемы с электроникой: РФ не смогла запустить в космос военный спутник
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В РФ отменили запуск военного спутника "Меридиан-М".

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома в Плесецке был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя. Ракета снята со стартового стола, неисправность планируют устранить за одну-две недели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

"Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя", - сказал один из собеседников.

Другой источник подтвердил отказ в электрике и отметил, что "в настоящее время ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс, на устранение неисправности уйдет от одной до двух недель".

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Собеседники сообщили, что сбой был выявлен еще в пятницу, около 9:00 (мск), до начала заправки ракеты компонентами топлива. Запуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М", по некоторым сообщениям, должен был состояться 24 января в 14:00 (мск). Ракета была установлена на модернизированный стартовый комплекс № 3 космодрома Плесецк. Первый после ремонта пуск с этого стартового стола состоялся 11 декабря 2019 года.

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В 2017 году российская компания "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнёва получила заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М".

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Спутник, Россия, Ракета, Меридиан-М.
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