"Кащей бессменный": В России прошли акции против пребывания Путина при власти

В Петербурге прошли акции протеста против действий президента России по изменению к конституции.

В Петербурге во время акции протеста против действий президента России Владимира Путина по изменению к конституции задержаны пять пикетирующих.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Сначала были задержаны 2 активиста, проводившие одиночные пикеты. Евгений Козлов стоял с плакатом с фото Путина и надписью "Кащей бессменный". Мария Малышева держала плакат "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба". Всего в акции приняли участие около 30 человек.

Вскоре был задержан третий активист Дмитрий Гусев. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте. Еще через некоторое время были задержаны активисты Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.

Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова.

Как сообщалось, 15 января, во время оглашения послания Федеральному собранию РФ, президент Путин инициировал поправки в действующую конституцию РФ. Эксперты считают, что таким образом он обеспечивает себе бессрочное пребывание у власти.