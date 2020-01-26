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"Кащей бессменный": В России прошли акции против пребывания Путина при власти

"Кащей бессменный": В России прошли акции против пребывания Путина при власти
20:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

В Петербурге прошли акции протеста против действий президента России по изменению к конституции.

В Петербурге во время акции протеста против действий президента России Владимира Путина по изменению к конституции задержаны пять пикетирующих.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Сначала были задержаны 2 активиста, проводившие одиночные пикеты. Евгений Козлов стоял с плакатом с фото Путина и надписью "Кащей бессменный". Мария Малышева держала плакат "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба". Всего в акции приняли участие около 30 человек.

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Вскоре был задержан третий активист Дмитрий Гусев. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте. Еще через некоторое время были задержаны активисты Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.

Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова. 

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Как сообщалось, 15 января, во время оглашения послания Федеральному собранию РФ, президент Путин инициировал поправки в действующую конституцию РФ. Эксперты считают, что таким образом он обеспечивает себе бессрочное пребывание у власти.

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Россия, Протесты, Петербург.
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