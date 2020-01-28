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В Кремле назвали "оскорблением" слова Зеленского о Второй мировой войне

В Кремле назвали "оскорблением" слова Зеленского о Второй мировой войне
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Дмитрий Песков говорит, что Владимир Зеленский оскорбил россиян своим высказыванием о причинах начала Второй мировой войны.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил россиян словами о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян, граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков.

По его словам, "это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами".

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"Поэтому мы не приемлем это заявление – считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что не будет прогнозировать, как это заявление Зеленского может повлиять на отношение между РФ и Украиной.

"Вы знаете, что, несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав государств, отношения далеки от устойчивого тренда нормализации. К нашему сожалению", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Зеленский добавил, что "сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие".

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Россия, РФ, Вторая мировая война, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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