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Повышенная бдительность: В Москве усилили контроль над туристическими объектами

Повышенная бдительность: В Москве усилили контроль над туристическими объектами
14:21 Сегодня Телеграф УНН

Мэр Москвы заявил, что гостиницы и места массового пребывания туристов взяты под особый контроль.

Гостиницы и места массового пребывания туристов взяты под особый контроль в Москве из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщил в своем блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, передает УНН.

"Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра", — написал Собянин.

Также Собянин заверил, что Москва обеспечена медикаментами и средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, но закупит дополнительно медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски. "В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее, мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам", — сообщил Собянин.

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Кроме того, мэр отметил, что власти Москвы вместе с Росздравнадзором прорабатывают возможность поставки в город специальных тест-систем для быстрой диагностики коронавируса. "Совместно с Росздравнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус", — написал он.

По данным Роспотребнадзора, в России не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Также, в России обследовали сто человек с подозрением на коронавирус.

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Китай, Москва, Россия, Туризм, Заболевание, Сергей Собянин, Заражение, Коронавирус.
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