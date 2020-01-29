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Среда, 29.01.2020

В России море окрасилось в темно-кровавый цвет (Видео)

Жители Новороссийска (РФ) массово жалуются на отвратимый запах с берегов и фиксируют изменение цвета моря – из голубого в темно-кровавый. Видео необычного окраса воды выложили в сеть 29 января. По словам свидетелей, море воняет фенолом – токсичным веществом, которое используют в химической промышленности. Местные СМИ пока не получили официального ответа от властей относительно события.
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Россия, Море, Новороссийск, Фенол.
19:31 Сегодня Телеграф
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