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Путин помиловал осужденную к 7,5 годам заключения гражданку Израиля Иссахар

Путин помиловал осужденную к 7,5 годам заключения гражданку Израиля Иссахар
21:02 Сегодня Телеграф

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, которая в России приговорена к 7,5 годам заключения по делу о хранении и контрабанде наркотиков.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

Настоящий указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и незаконном хранении наркотических веществ. Ей назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбами о помиловании девушки.

Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо".

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. После этого Наама Иссахар подала личное прошение о помиловании.

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По данным газеты The Jerusalem Post, из России Иссахар может забрать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого в четверг запланирована в Москве встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам источника газеты, освобождение Иссахар, у которой есть как израильское, так и американское гражданство, - жест доброй воли со стороны России по отношению не к Израилю, а к США. "Сделки с Россией не было. Освобождение Наамы - жест доброй воли президента Путина по отношению к США", - заявил источник газеты.

Дипломатический источник газеты The Jerusalem Post заявил, что Израиль также делал шаги навстречу России, чтобы "укрепить отношения в свете дополнительных вопросов, возникших между странами". Один такой шаг, отмечает газета, Израиль сделал месяц назад, когда решил в пользу российской стороны вопрос с Александровским подворьем в Иерусалиме.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ сообщила, что Израиль в конце 2019 года решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья в пользу российской стороны, передав ей права на этот объект.

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Россия, Израиль, Владимир Путин, Наама Иссасхар.
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