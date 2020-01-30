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Дальний восток закрыт: Россия приняла меры из-за опасности коронавируса из Уханя

Дальний восток закрыт: Россия приняла меры из-за опасности коронавируса из Уханя
12:18 Сегодня Телеграф УНН

В России заявили о распоряжении закрыть границу на Дальнем Востоке в связи с опасностью коронавируса из Китая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, пишет УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС. 

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством (по нераспространению коронавируса на территории РФ"), — сказал премьер, открывая заседание российского правительства. 

Как сообщалось ранее, что Россия закрывает пять пунктов пропуска с Китаем на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса.

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"Мы приняли решение о продлении закрытия границы с пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах ГСО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", — сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщалось, первый случай заражения зафиксирован в Финляндии.

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Китай, Россия, РФ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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