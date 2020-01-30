Скачать
Четверг, 30.01.2020
Ермак: Украинская сторона не делала никаких запросов о встрече с Путиным в Израиле
У Зеленского прокомментировали информацию о встрече с Путиным в Израиле
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
"Молодость-2020" объявила прием заявок
"Молодость-2020" объявила прием заявок

Меры предосторожности: В России прекращают оформление виз для граждан Китая

Меры предосторожности: В России прекращают оформление виз для граждан Китая
13:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

В РФ прекращают оформление электронных виз для граждан Китая из-за эпидемии коронавируса.

С 30 января для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ, пишет УНН. 

Также дипведомство рекомендует россиянам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью.

"В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", — заявили в министерстве. 

Дальний восток закрыт: Россия приняла меры из-за опасности коронавируса из Уханя

"Просим всех российских граждан, находящихся на территории Китая, сообщить информацию и свои контактные данные (фамилия, имя и отчество, номер мобильного телефона, место и цель пребывания в Китае) посольству РФ в КНР по адресу электронной почты [email protected] или по телефонам горячей линии, указанным на интернет-сайте посольства РФ в КНР", — продолжили в дипведомстве, что россияне в КНР также могут зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД России. Информация не будет передаваться третьим лицам и требуется на случай необходимости экстренной связи, подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что Россия закрывает границу на Дальнем Востоке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Россия, РФ, Визы, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом построят новые развязки
Под Киевом построят новые развязки
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь