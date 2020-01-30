Меры предосторожности: В России прекращают оформление виз для граждан Китая

В РФ прекращают оформление электронных виз для граждан Китая из-за эпидемии коронавируса.

С 30 января для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ, пишет УНН.

Также дипведомство рекомендует россиянам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью.

"В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", — заявили в министерстве.

"Просим всех российских граждан, находящихся на территории Китая, сообщить информацию и свои контактные данные (фамилия, имя и отчество, номер мобильного телефона, место и цель пребывания в Китае) посольству РФ в КНР по адресу электронной почты [email protected] или по телефонам горячей линии, указанным на интернет-сайте посольства РФ в КНР", — продолжили в дипведомстве, что россияне в КНР также могут зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД России. Информация не будет передаваться третьим лицам и требуется на случай необходимости экстренной связи, подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что Россия закрывает границу на Дальнем Востоке.