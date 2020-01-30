"Я себя взорву": В "Домодедово" приземлился лайнер в связи с угрозой терракта на борту

В аэропорте "Домодедово" приземлился самолет в связи с угрозой теракта на борту.

В московском аэропорту "Домодедово" экстренно приземлился пассажирский лайнер AirBus A-321 авиакомпании S7 в связи с тем, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Отмечается, что на борту самолёта находятся 195 человек. Самолет летел из Симферополя в Москву."Сейчас лайнер буксируют на стоянку.

Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево, из-за технических проблем с механизмом закрылок.