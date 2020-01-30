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"Я себя взорву": В "Домодедово" приземлился лайнер в связи с угрозой терракта на борту

"Я себя взорву": В "Домодедово" приземлился лайнер в связи с угрозой терракта на борту
15:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

В аэропорте "Домодедово" приземлился самолет в связи с угрозой теракта на борту.

В московском аэропорту "Домодедово" экстренно приземлился пассажирский лайнер AirBus A-321 авиакомпании S7 в связи с тем, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Отмечается, что на борту самолёта находятся 195 человек. Самолет летел из Симферополя в Москву."Сейчас лайнер буксируют на стоянку.

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Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево, из-за технических проблем с механизмом закрылок.

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Теракт, Москва, Россия, Самолет, РФ, Домодедово.
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