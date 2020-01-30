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Больше спецмашин: В Кремле пополнилось количество транспортных средств в автопарке

Больше спецмашин: В Кремле пополнилось количество транспортных средств в автопарке
17:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

В России автопарк кремля пополнился новыми единицами спецмашин.

Президент России Владимир Путин разрешил своей администрации оснастить "мигалками" еще два автомобиля. Соответствующий указ подписан 30 января и опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН.

Изменения внесены в президентский указ от 19 мая 2012 года. Согласно прежней его редакции администрации президента РФ разрешалось иметь 23 машины с устройствами "для подачи специальных световых и звуковых сигналов в отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств". 

Подписанным указом число таких машин увеличивается до 25. Документ вступает в силу со дня его подписания.

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В настоящее время использование проблесковых маячков на таких автомобилях разрешено 18 структурам, в том числе органам федеральной и региональной власти и Российской академии наук. Общее число таких автомобилей, на которых могут быть установлены "мигалки", составляет 636.

Как сообщалось ранее, осенью управделами президента РФ прокомментировал информацию об американском шпионе в своих рядах.

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Кремль, Россия, РФ, Автопарк.
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