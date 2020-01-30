Больше спецмашин: В Кремле пополнилось количество транспортных средств в автопарке

В России автопарк кремля пополнился новыми единицами спецмашин.

Президент России Владимир Путин разрешил своей администрации оснастить "мигалками" еще два автомобиля. Соответствующий указ подписан 30 января и опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН.

Изменения внесены в президентский указ от 19 мая 2012 года. Согласно прежней его редакции администрации президента РФ разрешалось иметь 23 машины с устройствами "для подачи специальных световых и звуковых сигналов в отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств".

Подписанным указом число таких машин увеличивается до 25. Документ вступает в силу со дня его подписания.

В настоящее время использование проблесковых маячков на таких автомобилях разрешено 18 структурам, в том числе органам федеральной и региональной власти и Российской академии наук. Общее число таких автомобилей, на которых могут быть установлены "мигалки", составляет 636.

Как сообщалось ранее, осенью управделами президента РФ прокомментировал информацию об американском шпионе в своих рядах.