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Экономист рассказал о новых американских санкциях против России

Экономист рассказал о новых американских санкциях против России
06:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Экономист Олег Пендзин прокомментировал новые санкции США против РФ.

Новые санкции против России, которые ввели США за аннексию Крыма, не окажут существенного влияния на российскую экономику.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин. Также он пояснил, какие американские санкции являются для Кремля действительно болезненными, передает «Обозреватель»

"Америка увеличила санкции за оккупацию Крыма. На сегодня санкции наложены на нескольких чиновников, которые работают в Крыму, и на транспортную компанию, которая обеспечивает перевозки россиян через большой мост, который они построили. И все. Если мы говорим про этот аспект, то он никоим образом не повлияет на экономическое развитие событий в Российской Федерации", – заявил Пендзин.

По его словам, на сегодня существенные санкции, которые ввели США – секторальные. Они непосредственно связаны с деятельностью банковского сектора, с невозможностью получения длинных кредитов на международных финансовых рынках у американских банков и с невозможностью рефинансирования долга РФ.

"Это существенные санкции, которые сегодня внедрены и работают. На сегодня банковская система РФ находится под санкциями, и это серьезно. А то, что мы сейчас увидели – не слишком существенные вещи", – пояснил экономист.

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Как отметил эксперт, сегодня "ни одна страна в мире не может существовать, не рефинансируя свой долг, не рефинансируя долг своих крупных экспортеров". Также, по его словам, из-за секторальных санкций "с РФ сегодня бегут прямые иностранные инвестиции".

"Остальные – доступ к технологиям, конкретные дополнительные санкции против тех или иных компаний. Они просто меняли названия, юридические адреса, через различные прокладки начинали работать. Это осложняло работу, но не так сильно било по рукам. А секторальные санкции бьют очень сильно", – рассказал он.

"Без привлечения внешних инвестиций вы нормальную экономику развивать не сможете за счет внутренних резервов страны. Отток прямых инвестиций из РФ продолжается, это огромная проблема для технической модернизации РФ. Это ухудшает ее экономическое положение, конкурентоспособность на мировых рынках", – отметил экономист.

Оценивая возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT, Пендзин заявил: "Отключение SWIFT вряд ли будет осуществлено, потому что все равно происходят операции, Россия активно участвует в международном рынке, расчеты проходят". Как известно, под новые санкции США попали восемь крымских чиновников, а также компания-оператор поездов в аннексированном Крыму "Гранд Сервис Экспресс". Данные санкции блокируют активы, находящиеся под контролем США, и запрещают частным лицам и предприятиям США проводить любые операции с теми, на кого они направлены.

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Россия, Санкции, РФ.
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