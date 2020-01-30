Железнодорожное сообщение с Крымом: в МИД РФ отреагировали на санкции Запада

В МИД России считают, что санкции Запада не смогут остановить железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что санкции Запада не остановят железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

Об этом на брифинге в Москве сообщила официальный спикер МИД Мария Захарова.

"Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как видимо, об этом мечтают в Соединенных Штатах Америки. Инициаторы лишь выставляют напоказ собственное бессилие", - сказала Захарова.

По ее мнению, с каждым разом "инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо".

"Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве (столица Канады - ред.) результатов раньше и не принесут их и сейчас", - добавила она.

При этом захват полуострова российской армией в 2014 году Захарова назвала "волеизъявлением народа".

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что роль запевалы у Вашингтона, а Оттава находится в послушном движении за старшим братом. Видимо, там никак не могут признать объективную реальность, а именно то, что по итогам свободного волеизъявления Крым и Севастополь почти шесть лет назад вернулись в состав России", - заявила она.

По словам Захаровой, власти США и Канады предпринятыми недружественными шагами создают не лучший фон для начала работы своих послов в России, которые недавно прибыли в Москву.

При этом она считает, что в аналогичном ключе действует Европейский Союз, который включил семь человек в "черный список" за организацию "выборов" на полуострове.

"С одной стороны, сделаем необходимые выводы из этого шага ЕС, который расходится с запросом ключевых европейских столиц на нормализацию отношений с Россией. Разумеется, не оставим решение Совета ЕС без наших зеркальных ответных мер", - заверила Захарова.

Как сообщалось ранее, 28 января Совет Евросоюза официально ввел санкции в отношении семи россиян за организацию незаконных местных выборов в оккупированном Россией Крыму.

Ограничительные меры введены против так называемых "председателя избирательной комиссии" Севастополя Сергея Даниленко, "зампредседателя избирательной комиссии" Севастополя Лидии Басовой, "секретаря избирательной комиссии Севастополя" Екатерины Пырковой, члена Совета федерации Российской Федерации Екатерины Алтабаевой, "председателя Совета министров Республики Крым" Юрия Гоцанюка, председателя так называемого "законодательного собрания" Севастополя Владимира Немцева, а также "исполняющего обязанности так называемого губернатора Севастополя" Михаила Развожаева.

Таким образом санкции Евросоюза введены в отношении 177 человек и 44 компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины.

Кроме того, санкции введены против одного человека и компании из-за осуществления железнодорожных перевозок в оккупированный Крым из России, что способствует усилиям российских властей в углублении экономической интеграции с оккупированным полуостровом.

Так, ограничительные меры введении против основанной в Москве частной железнодорожной компании Grand Service Express, которая начала осуществлять железнодорожные перевозки через мост, незаконно построенный в Керченском проливе, а также против генерального директора этой компании Александра Ганова.

В Соединенных Штатах заявили, что введение этих санкций демонстрирует непоколебимую настроенность США наказать Россию за дестабилизирующие действия в Украине.