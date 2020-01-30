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Провокационные высказывания РФ по Второй мировой: Эстония готовит заявление

Провокационные высказывания РФ по Второй мировой: Эстония готовит заявление
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:Парламент Эстонии готовит заявление с осуждением позиции РФ по Второй мировой войне.

Руководство парламента Эстонии приняло в четверг к производству проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории", осуждающего позицию России по истории Второй мировой войны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, инициаторами заявления выступили 73 депутата из 101 от всех партийных фракций.

Работать над документом будет комиссия по внешней политике.

"Заявление вызвано провокационными высказываниями властей Российской Федерации в связи с началом Второй мировой войны, фальсификацией исторической правды в интересах своей великодержавной идеологии и организованной в этих целях агрессивной кампанией в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службе парламента.

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По мнению подписантов, "оправданием пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола Российская Федерация создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира".

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ "переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова-Риббентропа".

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Парламент призывает правительство Эстонии поддерживать аутентичную историческую память и подчеркивает необходимость включения в школьные программы темы о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии.

Как ожидается, рассмотрение заявления состоится в большом зале парламента 19 или 20 февраля.

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Эстония, Россия, Вторая мировая война.
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