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Гончаренко: ПАСЕ совершила политическое самоубийство

Гончаренко: ПАСЕ совершила политическое самоубийство
15:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Гончаренко раскритиковал ПАСЕ за ратификацию полномочий российской делегации.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") считает, что "ПАСЕ ослеплена российскими деньгами".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

"Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов – за права человека, 25 миллионов – за верховенство права, 20 миллионов – за демократию. Просто скидки какие-то. Тем временем уже более 13 тысяч украинцев убиты. И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев – в Украине, грузин – в Грузии, англичан – в Солсбери, нидерландцев – в малайзийском лайнере. Меня удивляет, что автором доклада и предложения снять санкции является как раз представитель Нидерландов", - написал он. 

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Также он добавил, что ПАСЕ совершила "политическое самоубийство", ратифицировав полномочия российской делегации. 

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Как сообщалось ранее, в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия российской делегации, поскольку Российская Федерация платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений. 

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ПАСЕ, ЕС, Россия, Алексей Гончаренко.
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