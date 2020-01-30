Авиация РФ разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: много погибших и раненых

Новости мира:Авиация РФ в ночь с 29 на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли десять человек.

Об этом сообщает Анадолу.

"По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха на юге зоны деэскалации погибли не менее 10 мирных жителей, 37 получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность увеличения числа погибших.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.