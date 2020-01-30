Авиация РФ разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: много погибших и раненых

Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли десять человек.
Об этом сообщает Анадолу.
"По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха на юге зоны деэскалации погибли не менее 10 мирных жителей, 37 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность увеличения числа погибших.
Not the first Russian war crimes today.https://t.co/LapmxYTbkr https://t.co/JmrJgFp5kC
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2020
#UPDATE
10 KILLED, 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.
Where is the international reaction?
Where are the condemnations?
Where are the sanctions?#PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2020
На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.