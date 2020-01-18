В Сирии продолжают гибнуть мирные люди - ООН

Новости мира:С начала нового перемирия в Сирии погибли 20 гражданских.

По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты и еще 70 ранены за первые несколько дней перемирия, введенного недавно на северо-западе Сирии Россией и Турцией.

Об этом заявили в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека, передает DW.

"Хотя, конечно, стремление к прекращению огня следует поощрять, это соглашение — как и другие в прошлом году — опять не смогло защитить мирных жителей ", - говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как подчеркнули в ООН, несмотря на перемирие, "гражданское население продолжало подвергаться усиленным обстрелам", так как проправительственные силы и негосударственные вооруженные группировки продолжали борьбу.

По словам представителя ООН по правам человека Джереми Лоренс, сроки соглашения о прекращении огня были расплывчатыми и не вполне известными.

Напомним, о введении режима прекращения огня в так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии 9 января заявили российские военные после соответствующей договоренности президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Идлиб остается последним оплотом противников режима сирийского президента Башара Асада в многолетней войне на территории страны. Наступление войск Асада на Идлиб началось в прошлом году при поддержке российской авиации и других союзников Дамаска.

С конца апреля 2019 года российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы осуществляют авианалеты на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов исламистов. Однако, как отметили в ООН, с начала апрельского наступления в этих двух провинциях погибли 1506 гражданских, в том числе 433 детей.