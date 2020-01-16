"Переживают за будущее": почти половина "миллениалов" готовится к Третьей мировой

Новости мира:Почти половина представителей "поколения Y" ждут начала Третьей мировой войны.

Почти половина представителей поколения, родившегося в период с середины 1980-х по 2000 год (так называемое поколение Y, или миллениалы), считает, что Третья мировая война может произойти еще при их жизни, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно исследованию Международного Комитета Красного Креста (МККК), такого мнения придерживаются 47% респондентов.

"Результаты показывают, что миллениалы переживают из-за будущего, а обострение напряженности в мире, вероятно, усугубит эти страхи", - говорится в пресс-релизе МККК.

Кроме того, данные исследования свидетельствуют, что 84% опрошенных считают недопустимым применение ядерного оружия. По мнению 54% миллениалов, существует вероятность того, что в ближайшие десять лет может быть нанесен ядерный удар.

Социологи также опросили миллениалов в странах, в которых в настоящее время продолжаются вооруженные конфликты, в частности, в Украине и в Сирии. У них спросили, считают ли они, что боевые действия в их странах закончатся в ближайшие пять лет. Утвердительно на этот вопрос ответили 69% респондентов в Украине и 60% опрошенных в Сирии.

Опросы МККК проводились с июня по октябрь 2019 года. В них приняли участие около 16 тыс. человек возрастом от 20 до 35 лет, проживающие в более чем 10 странах, в том числе в Афганистане, Колумбии, Франции, Израиле, России, Сирии, Швейцарии, Великобритании и США.