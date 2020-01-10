Скачать
Пятница, 10.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: Помпео поговорил с Зеленским
Авиакатастрофа в Иране: Помпео поговорил с Зеленским
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Можно увидеть уже сегодня: последствия будущего столкновения Млечного пути с соседней галактикой (Фото)
Последствия столкновения Млечного пути с соседней галактикой

Тяжелый год? Сколько процентов украинцев сетуют на 2019

Тяжелый год? Сколько процентов украинцев сетуют на 2019
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В прошлом году половина украинцев пережили стрессовую ситуацию.

В течение 2019 года 50% украинцев пережили какую-то стрессовую ситуацию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"50% опрошенных в течение 2019 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2018 годом их количество существенно не изменилось (в 2018-м таких было 52%)", - говорится в результатах исследования.

Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцыЧитать полностью

В то же время количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилось на 11% (было 38% в 2018 году, стало 49% - в 2019 году).

Как отмечается в результатах опроса, эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигла соответствующего показателя 2013 (тогда она составляла 48%).

Так, чаще всего в 2019 году украинцы переживали тяжелую болезнь, операцию - 15% опрошенных, что на 3% больше, чем в 2018 году.

Тяжелую болезнь близких пришлось пережить 13% респондентов, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Смерть близких пережили 9% опрошенных, так же, как и в 2018 году. Потеряли работу и стали вынужденно безработными 6% опрошенных против 5% в 2018 году. Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 6% опрошенных против 8% в 2018 году. Чувствовали свою беспомощность 5% респондентов, что на 5% меньше, чем в 2018 году.

"Наблюдается увеличение доли респондентов, которые пережили тяжелую болезнь близких, по сравнению с 2018 годом (13 процентных пунктов в 2019 против 9 в 2018 г.), а также возросла доля тех, кто сам пережил тяжелую болезнь или операцию по сравнению с предыдущими годами измерений (2013-2018 гг.). В то же время по сравнению с предыдущими годами измерений в 2019-м значительно уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие (не указанные в анкете) стрессовые ситуации ", - отмечают в КМИС.

"Такого раньше никогда не было": украинцы теряют протестный потенциал

Киевский международный институт социологии 1-12 декабря 2019 провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Опрос, Соцопрос, 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
02 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
03 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
04 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
05 Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами
Место крушения самолета МАУ зачистили
Звезда сериала &quot;Американская история ужасов&quot; умер в 27 лет
Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь