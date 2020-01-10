Тяжелый год? Сколько процентов украинцев сетуют на 2019

Новости Украины:В прошлом году половина украинцев пережили стрессовую ситуацию.

В течение 2019 года 50% украинцев пережили какую-то стрессовую ситуацию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"50% опрошенных в течение 2019 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2018 годом их количество существенно не изменилось (в 2018-м таких было 52%)", - говорится в результатах исследования.

В то же время количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилось на 11% (было 38% в 2018 году, стало 49% - в 2019 году).

Как отмечается в результатах опроса, эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигла соответствующего показателя 2013 (тогда она составляла 48%).

Так, чаще всего в 2019 году украинцы переживали тяжелую болезнь, операцию - 15% опрошенных, что на 3% больше, чем в 2018 году.

Тяжелую болезнь близких пришлось пережить 13% респондентов, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Смерть близких пережили 9% опрошенных, так же, как и в 2018 году. Потеряли работу и стали вынужденно безработными 6% опрошенных против 5% в 2018 году. Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 6% опрошенных против 8% в 2018 году. Чувствовали свою беспомощность 5% респондентов, что на 5% меньше, чем в 2018 году.

"Наблюдается увеличение доли респондентов, которые пережили тяжелую болезнь близких, по сравнению с 2018 годом (13 процентных пунктов в 2019 против 9 в 2018 г.), а также возросла доля тех, кто сам пережил тяжелую болезнь или операцию по сравнению с предыдущими годами измерений (2013-2018 гг.). В то же время по сравнению с предыдущими годами измерений в 2019-м значительно уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие (не указанные в анкете) стрессовые ситуации ", - отмечают в КМИС.

Киевский международный институт социологии 1-12 декабря 2019 провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.