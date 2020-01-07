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"Такого раньше никогда не было": украинцы теряют протестный потенциал

"Такого раньше никогда не было": украинцы теряют протестный потенциал
01:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Нынешний уровень готовности украинцев выходить на протесты самый низкий за все годы.

Нынешний уровень готовности украинцев выходить на протесты самый низкий за все годы. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Сейчас, согласно не только нашим, но и другим опросам, уровень готовности выходить на протесты самый низкий за все годы. В нашем исследовании 15% считают, что будут такие протесты, при этом 17% готовы выходить. Такого раньше никогда не было. Самое низкое, что было – это 20%. Люди не предполагают, что будет "третий" Майдан", – отметила социолог.

При этом она подчеркнула, что здесь нет прямой связи между готовностью к протестам и самыми протестами.

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"Хочу напомнить, что в обоих Майданах участвовали 15%. И это считая всех: кто стоял на Майдане, кто иногда выходил на митинги в разных городах, и тех, кто помогал продуктами и деньгами. И 15% хватило. Но сейчас такая низкая готовность к протестам, думаю, еще и потому, что доверяют власти. Уровень доверия к власти достаточно высок, особенно лично к Зеленскому. И пока вера в то, что ситуация в стране будет меняться к лучшему, преобладает. Другое дело, если будут перейдены какие-то красные линии, которые неприемлемы в обществе, тогда возможны акции протеста", – предположила эксперт.

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Протесты, Опрос, Ирина Бекешкина.
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