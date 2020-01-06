Скандал с российской блогершей: задержанных активистов отпустили

Новости Украины:Полиция освободила активистов, задержанных на лекции российской блогерши в Киеве

Полиция освободила активистов, задержанных на мероприятии с российской блогершей Александрой Митрошиной в Киеве.

Об этом сообщает организация "Відсіч" на своей странице в Facebook.

"Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили из лап "новой" полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их отпустили через 3 часа после задержания.

В свою очередь в полиции Киева сообщили, что на двух задержанных активистов составили протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об админправонарушениях.

По данным правоохранителей, они были задержаны после поступления сообщения о том, что на улице Казацкая неизвестные лица конфликтуют и нецензурно ругаются.

"На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На замечания полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Они были неоднократно предупреждены о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции. В помещении отделения полиции патрульные составили на них административный протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Также в полиции проинформировали, что впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство и на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции молодыми людьми.

"На данный момент всех участников происшествия отпустили", - отметили в полиции.