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Обещанное "прекращение огня": силы Асада и РФ ударили по Идлибу, погибли десятки людей

Обещанное "прекращение огня": силы Асада и РФ ударили по Идлибу, погибли десятки людей
20:15 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Россия и Асад нанесли удары по Идлибу, десятки погибших.

Более двух десятков человек погибли и более полусотни получили ранения в результате воздушных атак России и сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб 15 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные журналиста Bild Джулиана Рёпке.

Утром в среду состоялись удары по ряду населенных пунктов в провинции, которые унесли жизни 15 человек, пишет Рёпке. Целями налетов были рынки и жилые районы.

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Позже очередной авиаудар нанесли по оживленной рыночной зоне в городе Идлиб, где полмиллиона внутренне перемещенных лиц искали убежища. По меньшей мере 15 человек погибли и 60 получили ранения в результате нападения.

Это произошло через четыре дня после того, как Россия пообещала очередное "прекращение огня" в регионе.

Как сообщают источники Anadolu в умеренной оппозиции, ВКС России в течение дня бомбили город Мааррат ан-Нуман, населенные пункты Кефферума, Маршурин, Дейр Шарки, Масаран и Тель-Мэннис, тогда как самолеты режима Асада нанесли удар по городу Идлиб и району Эриха.

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Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев, противостоящих президенту Башару Асаду. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла. ООН ранее заявила, что с 1 декабря 284 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой оппозицией северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов.

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Сирия, Россия, Башар Асад, Идлиб.
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