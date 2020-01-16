Скачать
Четверг, 16.01.2020
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

От нового авиаудара в Сирии погибли более 10 человек

От нового авиаудара в Сирии погибли более 10 человек
08:28 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:15 января более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов на северо-западе Сирии.

В среду, 15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов в последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что авиаудар совершили после того, как 12 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в провинци. Сделка была заключена при посредничестве Турции и России.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек были убиты в результате забастовок на рынке и в промышленной зоне в городе Идлиб. Есть сообщения о людях, которые все еще похороненных под завалами.

Авиация России начала бомбить Идлиб (Видео)

Напомним, 15 января более двух десятков человек погибли и более полусотни получили ранения в результате воздушных атак России и сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб 15 января.

5 января жертвами авиаударов и обстрелов населенных пунктов в Идлибе (Сирия) за сутки стали еще десять мирных жителей, более 20 получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Идлиб, Авиаудар, Авиаудары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
04 Путин нашел замену Медведеву
05 Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке
США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь