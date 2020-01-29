Наше терпение на исходе: Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии

Новости мира:Президент Турции напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что астанинского переговорного процесса больше не существует, и обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии.

Об этом он заявил журналистам в ходе визита в страны Африки, сообщает Анадолу.

"Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что если Россия считает Турцию стороной договоренностей по Идлибу, то должна выразить четкую позицию по зоне деэскалации. "Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой", - заявил турецкий лидер.

По его словам, на сегодняшний день Москва не выполняет свои обязательства в рамках сочинских договоренностей и астанинского процесса.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона неоднократно призывала Россию к прекращению ударов по населенным пунктам Идлиба.

"Наше терпение на исходе. Если удары не будут прекращены, Анкара предпримет все необходимые шаги. Турция не стремится к захвату сирийских территорий. Для нас важно положение рядовых сирийцев, которых нужно спасать. Турция надеется, что Россия в самое ближайшее время сделает соответствующее предупреждение режиму Асада", - сказал президент.

Он также выразил несогласие с мнением российской стороны о борьбе с терроризмом в Идлибе.

"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бежали от насилия режима Асада", - заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что сейчас десятки тысяч сирийцев скопились у границы с Турцией.

Как сообщалось, 9 января в так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии был введен режим прекращения огня - по соответствующей договоренности президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако тогда же силы Асада обстреляли город Маараф Аль-Нуман и несколько деревень в провинции Идлиб, продолжая обстрелы 11 января. Режим Асада также начал наземную атаку, чтобы захватить больше сел и городков в южной части Идлиб.

По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы в массовом порядке покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо. Так, 28 января Анадолу сообщило, что из-за непрекращающихся обстрелов армии Асада и авиации РФ за одни сутки свои дома покинули около 40 тысяч мирных жителей.

Идлиб остается последним оплотом противников режима президента Сирии Башара Асада в многолетней войне на территории страны. Наступление войск Асада на Идлиб началось в прошлом году при поддержке российской авиации и других союзников Дамаска.