Россия опять ударила по Идлибу: погибла семья фермеров

Новости мира:Жертвами ударов ВКС России на северо-западе Сирии стали 4 человека.

Самолеты ВКС России нанесли удары по сельским районам на западе сирийской провинции Алеппо, входящим в Идлибскую зону деэскалации. В результате погибли четыре мирных жителя.

Как сообщают источники в сирийской оппозиции, накануне ночью российская авиация нанесла удары по району Дарет Иззе и фермам Хуте, Селлюм и Бала на западе Алеппо.

Источники в Управлении гражданкой обороны Сирии ("Белые каски") сообщают, что в результате бомбардировок на ферме Бала погибли четыре мирных жителя, в том числе два ребенка. Все погибшие - члены одной семьи.

В то же время остальные жители сельских районов Алеппо, входящих в Идлибскую зону деэскалации, продолжают бежать в сторону турецкой границы от бомбардировок и обстрелов армии режима Асада и его союзников.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.