Ермак: Украинская сторона не делала никаких запросов о встрече с Путиным в Израиле

Новости Украины:Украинская сторона не посылала никаких запросов России о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле, и такой встречи там не было.

Украинская сторона не делала никаких официальных запросов о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Израиле в рамках форума памяти жертв Холокоста.

"Никаких запросов о встрече не было. Мы ни о чем официально не запрашивали. Президент Зеленский сказал, что поскольку там будет присутствовать Путин, то единственный вопрос, который он готов был с ним обсудить, - это вопрос обмена, о котором была достигнута договоренность 31 декабря в телефонном разговоре", - сказал он на встрече с журналистами в четверг.

Ермак также заявил, что никакой неформальной встречи с Путиным в Израиле у Зеленского не было.

22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встрече, с учетом графика эти встречи, по крайней мере длительные, невозможны".

В Израиле встреча не состоялась, а украинский президент и его делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста, где выступал Путин.

Напомним, утром 23 января Зеленский прилетел в Израиль. Основным пунктом визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, планировались встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Однако украинская делегация во главе с Зеленским передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.

Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачило заявление Зеленского.