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"Конституционные" протесты: в России растет количество задержанных

"Конституционные" протесты: в России растет количество задержанных
14:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Телеграм

В России за участие в акциях против изменения в конституцию задержаны уже 8 человек.

По меньшей мере восемь человек были задержаны на акции протеста против изменений в конституцию РФ, которая проходит на Сенатской площади в Петербурге.

Об этом сообщает российский ресурс "ОВД-Инфо", отслеживающий информацию о задержаниях, передает УНН.

"Предварительный список задержанных в Петербурге: Вадим Казак, Марина Кен, Али Кантемиров, Евгений Мусин, Александр Тонконогов - их доставили в 77-й отдел полиции и пока не объясняют оснований для задержания. Асана Мумджи, Егора Строева, Владимира Шипицына задержали последними, пока неизвестно, куда их повезут", - указывает ресурс в Telegram.

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Как сообщает издание "Медуза", полицейские задерживают людей, которые стоят с плакатами в одиночных пикетах.

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Россия, Санкт-Петербург, Протесты.
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