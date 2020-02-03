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СМИ: спецназ ФСБ несет потери в Сирии

СМИ: спецназ ФСБ несет потери в Сирии
15:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В Сирии погибли четыре сотрудника специальных сил ФСБ.

В Сирии, в районе Алеппо, четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли под минометным обстрелом.

Об этом сообщают расследовательские проекты Baza и Conflict Intelligence Team.

"Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже – застреленными", - говорится в сообщении проекта Baza.

Уточняется, что все четверо погибших – офицеры из управлений ФСБ "С" (Управление специальных операций) и "К" (ранее — Служба специального назначения). Издание называет имена четырех погибших в Сирии сотрудников ФСБ — это майор Руслан Г., лейтенант Всеволод Т., майор Булат А. и капитан Дмитрий М.

Информацию о том, что сотрудники ФСБ погибли в Сирии, подтвердила группа расследователей Conflict Intelligence Team, мониторящая социальные сети российских военных. Подобный материал по этом поводу CIT пообещала на следующей неделе.

В Идлибе от авианалетов погибли 11 мирных сирийцев

Как сообщалось, в результате авианалетов российской авиации и ВВС режима Асада в сирийской провинции Идлиб в воскресенье погибли 11 мирных жителей.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. 30 сентября 2015 года в военные действия на стороне режима Асада вступили российские военные силы.

Терпение иссякло: Турция перебрасывает войска в Сирию

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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Сирия, Россия, Алеппо, ФСБ.
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