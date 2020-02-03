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В Идлибе от авианалетов погибли 11 мирных сирийцев

В Идлибе от авианалетов погибли 11 мирных сирийцев
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В результате налетов авиации режима Асада и РФ в провинции Идлиб, что в Сирии, 2 февраля погибли по меньшей мере 11 мирных жителей.

В результате авианалетов российской авиации и ВВС режима Асада в сирийской провинции Идлиб в воскресенье погибли 11 мирных жителей. Об этом информирует Анадолу.

"Армия режима Башара Асада и ВКС России продолжают подвергать бомбардировкам и обстрелам районы Идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии. В результате ударов ВКС РФ и авиации режима в воскресенье, 2 февраля, погибли еще 11 мирных жителей", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается со ссылкой на источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), жертвами удара российских военных самолетов в населенном пункте Сермин стали восемь человек.

В результате налетов сирийской авиации на ряд населенных пунктов погибли три человека.

"Отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов. Есть вероятность роста числа жертв", - передает Анадолу.

Авиация РФ разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: много погибших и раненых

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что астанинского переговорного процесса больше не существует, и обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона неоднократно призывала Россию к прекращению ударов по населенным пунктам Идлиба.

"Наше терпение на исходе. Если удары не будут прекращены, Анкара предпримет все необходимые шаги. Турция не стремится к захвату сирийских территорий. Для нас важно положение рядовых сирийцев, которых нужно спасать. Турция надеется, что Россия в самое ближайшее время сделает соответствующее предупреждение режиму Асада", - подчеркнул турецкий лидер.

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Сирия, Башар Асад, Идлиб, Авиаудары.
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