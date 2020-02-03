"Пусть лают, караван идет все равно": РФ в ПАСЕ возмущена "хамством" "людей Зеленского"

России жаль, что "люди Зеленского" в ПАСЕ работают как предшественники.

Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил сожаление по поводу того, что новая делегация Украины в Ассамблее по-хамски и предвзято относится к россиянам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ТАСС.

"Мы слышали много комментариев о том, что новая украинская делегация совершенно иначе будет строить свою работу, "что это люди Зеленского", из низов. К сожалению, ничего этого не произошло", - сказал он.

"Хамство в отношении российской делегации продолжилось. Стиль, выбранный украинцами, балтийцами, поляками, британцами в отношении России, выражающийся в крайне враждебных и предвзятых обвинениях, в этом году на площадке ПАСЕ был продолжен", - возмутился он.

Толстой сказал, что не понимает, почему в Украине восприняли подтверждение полномочий российских депутатов в ПАСЕ и его избрание вице-спикером Ассамблеи как свое поражение. Он добавил, что российская делегация не будет опускаться до уровня украинских коллег.

"Если мы начнем на их уровне выяснять отношения, то, мне кажется, опустимся до уровня диалога с моськами, которые лают. Пусть лают, караван идет все равно", - сказал он.