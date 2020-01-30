ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".
Об этом сообщает "Европейская правда".
В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила озабоченность антидемократическими процессами в РФ.
Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например - запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины".
Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянуто:
Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", - убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.
Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством - 49 против 17 голосов.