ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция

Новости Украины:Россия обиделась на ПАСЕ из-за решения по "Минским договоренностям".

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила озабоченность антидемократическими процессами в РФ.

Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например - запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины".

Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянуто:

в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)

(выделенная фраза была добавлена по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство) прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;

отменить незаконную аннексию Крыма;

прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;

устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (примечание ЕП: как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ)

безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", - убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством - 49 против 17 голосов.