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Четверг, 30.01.2020
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
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ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция

ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
21:51 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Россия обиделась на ПАСЕ из-за решения по "Минским договоренностям".

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила озабоченность антидемократическими процессами в РФ.

Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например - запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины".

Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянуто:

  • в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)
  • прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;
  • отменить незаконную аннексию Крыма;
  • прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
  • устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (примечание ЕП: как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ)
  • безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

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Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", - убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством - 49 против 17 голосов.

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ПАСЕ, Россия, Минские соглашения.
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