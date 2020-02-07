Крушение вертолета в РФ: погиб депутат Госдумы

В России разбился вертолет депутата Госдумы РФ.

В Татарстане потерпел крушение частный вертолет Bell 407 депутата Госдумы России Айрата Хайруллина.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Отмечается, что, по данным местной транспортной прокуратуры, выжил один человек. Его заметили возле места крушения.

"Судьба остальных под вопросом, также неизвестно, о ком из пассажиров именно идет речь. На борту вместе с Хайруллиным могли находиться пилот и его помощник", – говорится в сообщении.

Позже на канале появилось сообщение, что депутат погиб. Выжили двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.

Также известно, что вертолёт пропал с радаров примерно через 28 километров после вылета из Казани.