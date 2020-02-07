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Иран допускает передачу "черных ящиков" МАУ Украине, но есть условие

Иран допускает передачу "черных ящиков" МАУ Украине, но есть условие
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По словам посла, "черные ящики" самолета МАУ могут быть переданы Украине в случае, если Иран не сможет их расшифровать.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Об этом он сказал на форуме: "Ситуация на Ближнем Востоке и будущее отношений Украины и Ирана", который состоялся в посольстве Ирана в Киеве в пятницу, 7 февраля.

"Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", - заявил посол.

Крушение самолета в Стамбуле: погибли три человека

По его словам, сейчас надо ждать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.

Как сообщалось ранее, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала возможность сбивания лайнера. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей Исламской революции".

Катастрофа PS752: Канада хочет присоединиться к расшифровке "черных ящиков"

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов о том, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, PS752.
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