Катастрофа PS752: Канада хочет присоединиться к расшифровке "черных ящиков"

Новости мира:Канада настаивает на неотложной расшифровке "черных ящиков" самолета МАУ

Канада продолжает призывать Иран к скорейшей расшифровке "черных ящиков".

Об этом в кулуарах парламента в Оттаве заявил министр транспорта Канады Марк Гарно.

"Мы бы хотели, чтобы" черные ящики "проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно. Я сказал, что мы не верим в наличие в них необходимых знаний и оборудования для проведения анализа и декодирования ящиков, которые могут быть повреждены", - сказал Гарно.

По его словам, он предложил министру транспорта Ирана переговорить с французским коллегой, "чтобы рассмотреть возможность отправки ящиков во Францию".

"Канада, конечно, тоже хотела бы присоединиться. Мы предпочитаем получить статус аккредитованного участника", - отметил министр.

Как сообщалось, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала возможность сбития лайнера. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей Исламской революции".

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов о том, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

Офис генерального прокурора Украины расследует гибель людей в результате катастрофы самолета в Иране по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.