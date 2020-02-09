"Сел на брюхо": В России у самолета при посадке отказало шасси (Видео)

В России в аэропорту Усинска у самолета при посадке вышло из строя шасси и он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр".

Самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает российский "Интерфакс", на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал.

В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси.

Самолёт "ЮТэйр" в Усинске совершил жёсткую посадку на "брюхо". У Boeing 737-524 рейса Москва — Усинск при заходе на посадку в момент касания земли возникли проблемы с шасси. Самолёт выкатился на "брюхе" за пределы ВПП. По предварительным данным, никто не пострадал pic.twitter.com/S19viCb54U — Добряк (@DOBRYAC12) February 9, 2020

Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта.