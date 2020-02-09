В Воронежской области произошло кровавое ДТП с участием украинцев, погибли люди

В Воронежской области автобус с украинцами врезался в грузовик

В Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает местная прокуратура.

"08 февраля 2020 года, около 01 часа ночи, на 694 км автодороги М-4 Дон в Верхнемамонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "MERCEDES-Benz Vito" с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля "МАN", 161 регион, под управлением 45-летнего водителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: "женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу".

По предварительным данным пассажиры микроавтобуса направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд Mercedes-Benz Vito на встречную полосу.