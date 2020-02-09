Страх распространения коронавируса: в РФ люди перекрыли дорогу медикам (Видео)

В России люди перекрыли дорогу из-за опасения, что в местный карантинный центр попадут граждане КНР с коронавирусом.

Под Челябинском люди перегородили дорогу скорой помощи в карантинный центр, опасаясь, что в машине есть граждане Китая с подозрением на коронавирус, мотивируя свои действия тем, что центр находится слишком близко к жилым домам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода", которая цитирует местные СМИ.

"Жители Сосновского района Челябинской области перекрыли дорогу в карантинный центр из-за страха распространения коронавируса. Местные СМИ сообщают, что машина "Лада-Гранта" с медицинским крестом на борту направлялась в санаторий "Утёс", где сейчас находится один из карантинных центров. Около двадцати человек преградили ей путь, полагая, что в машине находятся граждане Китая с подозрением на коронавирус. По мнению собравшихся, центр расположен слишком близко к жилым домам", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что в региональном Минздраве России заверили, что вся территория "Утёса" огорожена, в санатории введён жёсткий пропускной режим, а никаких жилых домов рядом нет – центр стоит в сосновом бору. В ведомстве потребовали от собравшихся не мешать медикам делать свою работу.

В Челябинской области, в посёлке Рощино, жители сегодня собрались у местной администрации на стихийный митинг против размещения карантинного пункта в оздоровительном центре Утёс (деревня Ужовка). Люди боятся распространения коронавируса pic.twitter.com/aAmX6xaMeJ — Alver (@Alla91748059) February 9, 2020

"Известно, что в "Утёсе" сейчас обследуются шесть человек, один из них – гражданин Китая. Глава областного Минздрава Юрий Семёнов подчеркнул, что он лишь находится под наблюдением и "не является больным". Всего в Челябинской области из-за подозрений в заболевании коронавирусной инфекцией обследуют около двухсот человек", - добавили в СМИ.